Украинский полковник: Получим F-16 и отгоним русские самолеты далеко от границы

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Страны Запада по-прежнему опасаются передавать Украине боевую авиацию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил украинский военный аналитик Иван Сиченчь.

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Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал полковник ВСУ в отставке, военный аналитик Иван Сичень.

«Два дивизиона систем Patriot уже смогли закрыть Киев. Однако вопрос с самолетами сложнее, чем с системами ПВО. Последние проще обслуживать и проще научиться управлять. Западные страны до сих пор боятся нам передавать самолеты. Не хотят напрямую вступать в конфликт с Россией. Потому что система ПВО – это, по сути, для обороны. А самолеты можно применить как для обороны, так и для нанесения ударов. Это первая причина, почему этот вопрос так долго тянется. Вторая – самолеты это сложно. Надо научить летчиков минимум два месяца. F-16 имеют свои особенности и это нужно учитывать», – сказал эксперт «газете по-украински».

Он добавил, что на каждый F-16 необходимо обучить по меньшей мере по два пилота.

«А нам нужен не один самолет. Это около 60 пилотов и еще больше техников, которых тоже нужно обучать. Нужно привезти оборудование, запчасти, боеприпасы. Надо подготовить часть, где эти самолеты будут находиться. К сожалению, это объективно сложный процесс. И действительно, раньше осени их тяжело ждать. Да, эти самолеты уже на данный момент могли бы многое закрыть. Западные технологии опережают советские и русские лет на 30-40. Но пока должны справляться при помощи советских самолетов и западных систем ПВО. Когда будет F-16 вместе с большим количеством тех же Patriot защита будет более эффективной», – надеется аналитик.

По его словам, F-16 нужны не только для того, чтобы сбивать ракеты, но и отогнать российскую авиацию еще дальше от Украины.

«Русские уже не заходят в наше воздушное пространство, а сбрасывают бомбы издалека – километров за 100-150 со своей территории. А с новыми самолетами не будут и подлетать вообще», – считает Сичень.