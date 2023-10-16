Украинский полковник признал провал «контрнаступа» и обвинил Запад

Анатолий Лапин.  
16.10.2023 15:17
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Кассетные боеприпасы Украине дали только потому, что обычных на складах западных стран уже не осталось.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Роман Свитан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кассетные боеприпасы Украине дали только потому, что обычных на складах западных стран уже не...

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«В последнее время появилась информация, причем, ее подтвердили уже высокие чины, хотя они до этого ее опровергали. Когда какие-то идут прогнозы, то берется же информация из того, что говорит военно-политическое руководство. То есть все было хорошо, все, что мы заказали нам давали, а исходя из этого, мы уже должны были быть на Азовском побережье», – сказал эксперт.

«А сейчас уже пошла реальная информация. А реальная информация такова: половины даже не получили того, что запрашивали в начале года. Вот оно сейчас только доходит. Доходят «Абрамсы», доходят «Леопарды» – это мы слышим в информационном потоке, а реальные вещи, которые можно только догадаться.

Почему нам дали кассетные боеприпасы? Да потому, что нормальных боеприпасов не было. Просто то, что заказывали, их просто не было. Потому дали кассетники. Ну а что делать – не до жиру, быть бы живы», – заявил Свитан.

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