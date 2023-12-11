Украинский полковник: Прорыв ВС РФ обрушит фронт

Российская армия прощупывает ВСУ на протяжении всей линии фронта.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.

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«Пробить оборону можно там, где у противника слабое место. Так что делает – он в Купянске ударил, мы туда перевели резервы, он отошел. Ударил в Бахмуте – туда резервы перевели. У них дуга сама по себе больше, линии соприкосновения, если логистику перебрасывать, а у нас она меньше, если окружность взять. Мы изнутри, а они снаружи перебрасывают.

Но у них ресурсов и мобилизационных, и таких, конечно, намного больше. Они устраивают так называемые качели – туда ударили, отошли, туда ударили, отошли», – сказал эксперт.