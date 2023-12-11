Украинский полковник: Прорыв ВС РФ обрушит фронт
Российская армия прощупывает ВСУ на протяжении всей линии фронта.
Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков.
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«Пробить оборону можно там, где у противника слабое место. Так что делает – он в Купянске ударил, мы туда перевели резервы, он отошел. Ударил в Бахмуте – туда резервы перевели. У них дуга сама по себе больше, линии соприкосновения, если логистику перебрасывать, а у нас она меньше, если окружность взять. Мы изнутри, а они снаружи перебрасывают.
Но у них ресурсов и мобилизационных, и таких, конечно, намного больше. Они устраивают так называемые качели – туда ударили, отошли, туда ударили, отошли», – сказал эксперт.
«Я всегда делаю вывод, что ищут места. Бум-бум, отошли. В некоторых местах они пробили – по Бахмуту прошли определенные расстояние. Мы в позиционной войне, и 100 метров – это уже проблема. Так фронт – это живой организм, он двигается туда-сюда. Но если где-то есть слабое место, его найдут в итоге, резервов уже не будет, чтобы перебросить. В итоге будет прорыв.
Почему прорыв – самое страшное в позиционной войне? Если будет прорыв, то это будет обрушение фронта. Еще раз говорю, если будет в тех слабых местах, в точке напряженности прорыв, то это приведет к обрушению фронта, всего», – заявил Стариков.
Спасибо!
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