Украинский полковник рассказал о сексуальных оргиях в армии

21.07.2019, Киев, Игорь Петров

На территории одной из украинских военных частей высшие чины армии часто устраивали оргии.

Об этом в эфире YouTube канала «Незалежнiсть.ТВ» рассказал подполковник запаса Сергей Перегуда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бывший начальник тыла полковник Харахалиль часто любил отдохнуть на территории военной части. Ему все должны были организовать, накрыть. За счет бюджета. Своих денег он туда не вкладывал. Привозили девочек, он развлекался, как хотел.

И мало того, что он отдыхал, он еще себе мог позволить попытаться изнасиловать подчиненную. Была попытка изнасилования, о чем есть аудиозапись. Его подчиненная в телефонном разговоре рассказывала об этом. Но, как всегда в нашей стране, никто на это не обратил внимания», – сказал Перегуда.