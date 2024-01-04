Украинский полковник: Россия отомстит Британии и США

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Украинский военный эксперт Олег Стариков удивлен, почему Россия не наносит удары по Великобритании и США, снабжающих киевский режим крылатыми ракетами.

Об этом он заявил в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не очень понимаю, почему нет никакой реакции России в отношении стран, которые нам дают ракеты. Зная их психологию и как их обучают, почему они не наносят гибридным способом удары по США и Британии». – сказал Стариков.

Он уверен, что Россия отомстит, но позже.

«Раз они не наносят, значит, они переносят это по времени. Что-то будет более глобальное – отомстят. Но считают, что сейчас это для них не экзистенциально. Поэтому, может, основные усилия направить на сухопутную составляющую? Укрепление профессионального состава советников, которые понимают, как Россия воюет», – сказал Стариков.