Украинский полковник: Русские нас разрезают. Продвижение в Донбассе ускорится в разы

Сейчас ситуация в Донбассе с наступлением ВС РФ развивается в арифметической прогрессии, однако может перерасти в геометрическую, и тогда ВСУ начнут терять территории десятками километров.

Об этом на канале журналиста Александра Шелеста заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что опасно по стратегии? Разбивают, пытаются перерезать наш фронт на две части на Покровском направлении, перерезали. Потом для того, чтобы не получить в бочину, во фланги контрудар и не попасть в котёл, есть Торецкое направление и есть Карловское направление. С двух сторон сейчас идёт давление. В итоге, разрезали – расширяют фланги, разрезали – расширяют фланги. Если дойдёт противник до Покровска, это самый серьёзный укрепрайон, который у нас есть, но он и промышленный район, коксующие угли. Это полностью положит нашу металлургию на лопатки. И второе. Днепропетровская область – вот она уже рядом», – сказал Стариков, добавив, что тенденции неутешительные.

«Сейчас ситуация развивается по арифметической прогрессии, а потом, и есть определённые разведпризнаки, она может пойти в геометрической прогрессии. Очень быстро. Было 300-400 метров, а сейчас уже километрами. А потом, с учётом того, что Карловка пала, потом Нетайлово и Красногоровка, выступ этот, сейчас Желанное Первое, Желанное Второе – это начинают окружать наш гарнизон. В этом гарнизоне около трёх бригад – 6-8 тысяч, они могут попасть в котёл. Естественно, их сейчас необходимо срочно выводить, я так понимаю, начали выводить. Это считайте территория: раз – и будет оккупирована. То есть это уже пойдёт десятками километров», – предупредил эксперт.