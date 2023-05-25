Украинский полковник: «Следующий рейд – на территорию Белоруссии»

Тарас Стрельцов.  
25.05.2023 10:58
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


После прорыва диверсионной группы якобы российских «оппозиционеров» в Белгородской области никто не удивится подобной вылазке со стороны белорусских змагаров.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил Пётр Костюк, полковник, глава львовской областной организации союза офицеров Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После прорыва диверсионной группы якобы российских «оппозиционеров» в Белгородской области никто не удивится подобной...

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«Я соглашусь, что это была разведка боем – зашли, сделали то, что надо, вышли и действительно спровоцировали то, что РФ начинает перебрасывать войска. Было сказано, что из Белоруссии. И есть информация, что переброшены подразделения 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии с Луганщины. Есть информация, что туда вводят Национальную гвардию», – сказал полковник.

«А теперь будут думать – а следующий раз, если они не закрепятся? А если они зайдут в другую область, то им надо будет растягивать свои войска практически по границе с Украиной.

А бог его знает, там Лукашенко всё время ожидает, что нападут, а может что-то подобное сделает и полк Кастуся Калиновского. Это граждане Беларуси», – вещал Костюк.

 

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