Украинский полковник: «США поднимают лапки перед Москвой»

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США полностью теряют лидерские позиции, поскольку Вашингтон откровенно боится Москвы.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ллойд Остин выглядел немного неуверенным в себе. Во-первых, он приехал с пустыми руками, и я так понимаю, ему просто было нечего сказать. Он рассказывал о всесторонней поддержке Украины со стороны США, рассказывал, что Штаты сделают всё, чтобы не дать нам проиграть. То есть такая у него речь была, не очень оптимистическая. Потому что на таких саммитах и встречах партнёры и союзники дают оценку друг другу. И естественно, все страны, которые принимали участие в формате «Рамштайн», увидели, что США сегодня – это не главный гегемон, они сходят с олимпа лидерства поддержки», – сказал Жданов.

Его возмутил поступок госсекретаря США Блинкена, который заблокировал текст заявления G7 с осуждением прошедших в РФ президентских выборов, подготовленный председательствующей в ней Италией.

«США полностью теряют лидерские позиции. Текст, в котором выборы были названы фарсом – это даже не признание их нелегитимными. Он был положительно отмечен советником Белого дома Салливаном, но Госдеп счёл формулировку неуместной. Видимо, Блинкен с Госдепом считают выборы легитимными, я так понимаю. Даже назвать фарсом они побоялись», – сокрушается эксперт.

Он обратил внимание на то, что решение было продиктовано боязнью вмешательства Москвы в грядущие американские выборы.

«То есть США сегодня уже вот так поднимают лапки перед Москвой. Видите, они боятся всего. Боятся конфронтации, поэтому не дают нам вооружения того же ракетного, хотя очень много об этом говорят и обещают. Боятся, что Москва вмешается в выборы, и они будут непредсказуемы. То есть они не могут себя защитить. Ну и не могут договориться для выделения нам финансов для оказания военно-технической помощи. Вот вам и великая Америка», – констатировал Жданов.