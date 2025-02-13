Украинский полковник требует усилить удары по российским тылам

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Поскольку у России всё ещё много ресурсов для продолжения войны, атаки Украины по «старым» территориям РФ должны усиливаться.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин будет продолжать войну, пока будет иметь ресурс. К сожалению, этот ресурс у него есть, и за счёт работы комиссаров, которые буквально по всему миру ищут ресурс для обеспечения потребности российской армии, и за счёт ВПК», – сказал Селезнев.

По его мнению, удары по тылам России должны продолжаться, и даже усиливаться.