Украинский полковник требует усилить удары по российским тылам

Вадим Москаленко.  
13.02.2025 08:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Поскольку у России всё ещё много ресурсов для продолжения войны, атаки Украины по «старым» территориям РФ должны усиливаться.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку у России всё ещё много ресурсов для продолжения войны, атаки Украины по «старым»...

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«Путин будет продолжать войну, пока будет иметь ресурс. К сожалению, этот ресурс у него есть, и за счёт работы комиссаров, которые буквально по всему миру ищут ресурс для обеспечения потребности российской армии, и за счёт ВПК», – сказал Селезнев.

По его мнению, удары по тылам России должны продолжаться, и даже усиливаться.

«Чтобы лишить Россию таких возможностей, нужна масштабная целенаправленная работа украинских сил обороны, направленная на разрушение ВПК, и объектов энергетики.

Очень амбициозная задача, но чем дальше, тем больше у нас таких возможностей. А значит, пожары по разным углам РФ и на разных объектах процветают. Это важно – чем больше потерь понесёт РФ в том числе на своей территории, тем меньше ресурсов будет у российской армии», – сказал полковник.

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