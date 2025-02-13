Украинский полковник требует усилить удары по российским тылам
Поскольку у России всё ещё много ресурсов для продолжения войны, атаки Украины по «старым» территориям РФ должны усиливаться.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин будет продолжать войну, пока будет иметь ресурс. К сожалению, этот ресурс у него есть, и за счёт работы комиссаров, которые буквально по всему миру ищут ресурс для обеспечения потребности российской армии, и за счёт ВПК», – сказал Селезнев.
По его мнению, удары по тылам России должны продолжаться, и даже усиливаться.
«Чтобы лишить Россию таких возможностей, нужна масштабная целенаправленная работа украинских сил обороны, направленная на разрушение ВПК, и объектов энергетики.
Очень амбициозная задача, но чем дальше, тем больше у нас таких возможностей. А значит, пожары по разным углам РФ и на разных объектах процветают. Это важно – чем больше потерь понесёт РФ в том числе на своей территории, тем меньше ресурсов будет у российской армии», – сказал полковник.
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