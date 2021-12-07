Украинский полковник: Турки захватят Крым с Чёрным морем и возьмут нас в главные союзники

07.12.2021  20:59 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Идиотизм, Крым, Общество, Политика, Россия, Сюжет дня, Турция, Украина
Новости Украины

Президент Турции Эрдоган мечтает прорубить себе окно в Европу через Крым и взять под свой контроль весь Черноморский бассейн.

Об этом в эфире YouTube-канала «Ukrlife.tv» заявил украинский военный эксперт, бывший полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Турции Эрдоган мечтает прорубить себе окно в Европу через Крым и взять под...

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«Для Турции очень важно в региональном плане поддержать Украину и стать возможным посредником в переговорах. Почему? Потому что они получают двойную преференцию. Первое, если они смогут добиться, допустим, возвращения Крыма в юрисдикцию Украины, то они получат преференции, и мы должны будем предоставлять более широкие полномочия крымскотатарскому народу, а это тоже тюркский народ, у них один язык.

Турция, будет помогать всесторонне и получит фактически окно в Европу через Крым, помогая нам в восстановлении Крыма, поддержании коренного народа Крыма, крымских татар. А с другой стороны, они получают своеобразный мост Турция-Крым, и тем самым ставят крест на господстве РФ в Чёрном море.

Они будут иметь две стороны одного моря, и фактически вместе с нами они могут контролировать Черноморский бассейн. Вот, какие преференции, это не на ровном месте у Реджепа Эрдогана созрела такая мысль», – рассуждал Жданов.

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