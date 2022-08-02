Украинский полковник: Уничтожим мост и с ходу займем Крым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украина предпримет попытку захватить Крым в случае, если ей удастся выйти к Перекопскому перешейку и уничтожить мост через Керченский пролив.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил полковник в отставке Олег Жданов, с 2004 по 2007 год служивший в Главном оперативном управлении генштаба ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Жданов посчитал, что российских войск в Крыму недостаточно, чтобы дать отпор ВСУ, заходящим через узкий перешеек.

«Это реалистично, есть одно условие – если мы перекрываем Крымский мост так, чтобы прекратить движение войск и личного состава через него. Тогда да, потому что сейчас в Крыму практически сухопутных войск нет, они все в Украине. Там остались только подразделения Черноморского флота, там остались войска береговой обороны, ремонтно-восстановительные и медицинские. Все остальное транзитом заходит в Украину. Если мы выходим на Перекоп и перекрываем Крымский мост, чтобы не было подпитки, то да, я думаю, что Генеральный штаб оценит риски и, скорее всего, надо будет входить в Крым и брать его с ходу. Такая вероятность вполне существует», – заявил Жданов.