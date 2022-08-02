Украинский полковник: Уничтожим мост и с ходу займем Крым

02.08.2022  13:56 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Украина
Новости Украины

Украина предпримет попытку захватить Крым в случае, если ей удастся выйти к Перекопскому перешейку и уничтожить мост через Керченский пролив.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил полковник в отставке Олег Жданов, с 2004 по 2007 год служивший в Главном оперативном управлении генштаба ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина предпримет попытку захватить Крым в случае, если ей удастся выйти к Перекопскому перешейку...

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Жданов посчитал, что российских войск в Крыму недостаточно, чтобы дать отпор ВСУ, заходящим через узкий перешеек.

«Это реалистично, есть одно условие – если мы перекрываем Крымский мост так, чтобы прекратить движение войск и личного состава через него. Тогда да, потому что сейчас в Крыму практически сухопутных войск нет, они все в Украине.

Там остались только подразделения Черноморского флота, там остались войска береговой обороны, ремонтно-восстановительные и медицинские. Все остальное транзитом заходит в Украину.

Если мы выходим на Перекоп и перекрываем Крымский мост, чтобы не было подпитки, то да, я думаю, что Генеральный штаб оценит риски и, скорее всего, надо будет входить в Крым и брать его с ходу. Такая вероятность вполне существует», – заявил Жданов.

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