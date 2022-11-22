Украинский полковник: В декабре займем левый берег и зайдем в Крым

22.11.2022  12:40 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Украина


Украинской армии следует вынудить российскую артиллерию отойти на 25 – 30 километров от левого берега Днепра.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью финансируемому Госдепом США «Радио Свобода» заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Украинской армии следует вынудить российскую артиллерию отойти на 25 – 30 километров от левого...

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По его словам, артиллерия ВС РФ не будет угрожать Херсону, если российская армия отойдет от Днепра.

«Если говорить об армейской артиллерии, армейских средствах поражения, то их нужно по меньшей мере отогнать километров на 25-30 от Днепра, чем сейчас и занимается наша артиллерия. Отогнать основные части армейской артиллерии от Днепра, чтобы они не смогли обстреливать Херсон», – сказал Свитан.

Он считает, что занятие ВСУ левобережной части юга Украины может произойти так же стремительно, как и правобережной Херсонщины.

«Мы должны перерезать сухопутный коридор, который идет из России в сторону левого берега Херсона. Только в этом случае русским придется идти в Крым и, конечно, уйдут с левого берега. В декабре точно Херсонщина будет освобождена, до конца года мы будем заходить в Крым. Отсоединим левый берег от России, а затем несколько недель, и он будет зачищен», – заверил эксперт.

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