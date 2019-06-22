Украинский полковник в Донбассе забил насмерть женщину-подчинённую

22.06.2019, Донецк, Александр Гусар

Полковник штаба «ООС» в приступе ярости избил до смерти женщину-военнослужащую.

Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главный оперативный дежурный командного пункта штаба «ООС» полковник Мосорюк в приступе ярости избил женщину-военнослужащую, которая впоследствии от полученных травм скончалась», – сообщил Даниил Безсонов.

По его словам, факт убийства тщательно скрывается от огласки командованием «ООС».

«После проведения внутреннего разбирательств и возбуждения уголовного дела в отношении горе-полковника по факту убийства, он совершил попытку суицида. В настоящее время Начальником генерального штаба ВСУ Хомчаком отправлена комплексная комиссия по проверке уровня морально-психологического состояния с выявлением суицидальных наклонностей среди должностных лиц штаба «ООС», – отметил в заключение представитель оборонного ведомства.