Украинский полковник: ВС РФ отходят от шока. Будет контрудар и остановка ВСУ

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Новости Украины

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший полковник Главного оперативного управления генштаба ВСУ Олег Жданов, отвечая на вопрос, сколько еще сможет продвигаться украинская армия.

«В ближайшее время будем наблюдать снижение темпов наступления и в какой-то момент должна наступить остановка. Она неизбежна, невозможно наступать бесконечно. Общество должно быть к этому готово», – сказал Жданов УНИАН.

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Он предупредил, что ВСУ растягиваются свои тылы, ухудшают логистику, и им следует начинать готовится к обороне Купянска, потому что «Россия начинает отходить от шока, и сейчас мы можем наблюдать некоторые попытки собрать какое-то войско, чтобы нанести контрудар».

«Плюс войска, которые были в обороне, они остались на своем месте. В наступление пошли резервы. Так вот надо подтянуть основные силы, посадить их в оборону, вывести наши наступающие части из боя, перегруппировать их, восстановить боеспособность, пополнить техникой, вооружением, личным составом. Тогда мы будем готовы ко второму этапу», – говорит полковник.

Он считает, что если у ВСУ нет свежих резервов, то им «нужна оперативная пауза, чтобы перегруппироваться».

«Думаю, будет оперативная пауза для пеергруппировки. Тем более что большую часть Харьковской области мы зачистили», – добавил Жданов