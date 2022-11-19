Украинский полковник: Заработал конвейер по выпуску подготовленных ВСУшников

19.11.2022  16:15 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров: 2167
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина готова выставить для войны порядка 500 тысяч обстрелянных военнослужащих.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном киевским журналом «Новое время» интервью заявил военный эксперт, в прошлом полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, который считает, что Крым для ВСУ будет легче захватить, чем Донбасс.

Украина готова выставить для войны порядка 500 тысяч обстрелянных военнослужащих. Об этом, передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Опытных [в российском контингенте на Украине] осталось не более 30%, на мой взгляд. То есть от той регулярной армии и кадровых военных, которые входили в Украину в феврале, если 30% осталось, это очень реальная цифра», – сказал Жданов.

По его словам, ВСУ, кроме воевавших в 2014 – 2015 годах, пополняются обученными военными из-за рубежа.

«У нас в Великобритании почти как конвейер работает учебное подразделение. Сейчас заработало учебное подразделение в ЕС, и в отдельных странах еще прибавляется. Германия сейчас открывает школу, Испания будет открывать школу для подготовки наших специалистов», – отметил эксперт.

Он убежден, что у ВСУ хватает опытных бойцов.

 «А насчет обстрелянных: после 2015 года было где-то до 300 тысяч прошедших горячие точки. Затем даже было распоряжение Генерального штаба, что каждый контрактник должен пройти через эту линию разграничения, которая существовала в соответствии с Минском-2. У нас обстрелянных будет не менее полумиллиона человек», – резюмировал Жданов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть