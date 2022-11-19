Украинский полковник: Заработал конвейер по выпуску подготовленных ВСУшников

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Украина готова выставить для войны порядка 500 тысяч обстрелянных военнослужащих.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном киевским журналом «Новое время» интервью заявил военный эксперт, в прошлом полковник оперативного управления Генштаба ВСУ Олег Жданов, который считает, что Крым для ВСУ будет легче захватить, чем Донбасс.

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«Опытных [в российском контингенте на Украине] осталось не более 30%, на мой взгляд. То есть от той регулярной армии и кадровых военных, которые входили в Украину в феврале, если 30% осталось, это очень реальная цифра», – сказал Жданов.

По его словам, ВСУ, кроме воевавших в 2014 – 2015 годах, пополняются обученными военными из-за рубежа.

«У нас в Великобритании почти как конвейер работает учебное подразделение. Сейчас заработало учебное подразделение в ЕС, и в отдельных странах еще прибавляется. Германия сейчас открывает школу, Испания будет открывать школу для подготовки наших специалистов», – отметил эксперт.

Он убежден, что у ВСУ хватает опытных бойцов.

«А насчет обстрелянных: после 2015 года было где-то до 300 тысяч прошедших горячие точки. Затем даже было распоряжение Генерального штаба, что каждый контрактник должен пройти через эту линию разграничения, которая существовала в соответствии с Минском-2. У нас обстрелянных будет не менее полумиллиона человек», – резюмировал Жданов.