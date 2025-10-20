Украинский порт пылает после росссийских ударов

Игорь Шкапа.  
20.10.2025 10:29
  (Мск) , Киев
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Целями ночного российского удара стал порт в Южный в Одесской области, объекты энергетики и железнодорожная инфраструктура.

По данным украинской стороны, всего ВС РФ задействовали три ракеты «Искандер-М» и 60 ударных дронов.

«Зафиксировано попадание 3 баллистических ракет и 20 ударных БПЛА на 12 локациях», – признают Воздушные силы ВСУ.

Местные паблики публикуют кадры прилетов по порту «Южный», расположенному в 20 километрах от Одессы.

«Важный военный груз уничтожен в одесском порту Южный. Место удара до сих пор охвачено огнём. По предварительным данным, комбинированный удар был нанесён по грузу, прибывшему из Румынии», – утверждает военкор Евгений Поддубный.

При этом тг-канал «Типичная Одесса», публикующий видео и снимки прилетов, утверждает, что прилетело и по заводу.

«На территорию одного из заводов рядом с Южным поприлетало. Видать что-то таки нашли», – сообщает паблик..

Атакована и Черниговская область, где продолжает усугубляться ситуацию с подачей электроэнергии.

«Только за минувшие сутки агрессор поразил несколько энергообъектов и инфраструктуру в нашей области – в Корюковском, Нежинском и Прилуцком районах. На местах попаданий возникли пожары – оперативно сработали пожарные. Впрочем, речь идет о десятках тысяч домов, где нет света. Энергетики уже работают. По возможности, будут запитывать абонентов.

В Нежинском районе враг еще раз ударил по железной дороге. В Прилуцком – по агропредприятию», – сообщает начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

