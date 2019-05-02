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02.05.2019, Одесса, Владимир Гладков
 
Общество, Одесса, Политика, Украина
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«Украинский порядок»: в Одессе прошел марш Нацкорпуса

Сегодня в Одессе активисты «Нацкорпуса» и «Нацдружин» провели «Марш украинского порядка».

Националисты с плакатами и лозунгами прошли по центру города от памятника Шевченко до Соборной площади , передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Немногочисленная колонна  националистов несла плакаты с фотографиями разрушений, снарядов и жертв, подписанных «Русский мир» и изображениями мирной Одессы как намёк на украинскую альтернативу. Радикалы выкркивали: «Слава Украине –героям слава!», «Слава героям 2 мая», «Коммуняку на гиляку», «Вильная Одесса – вильна Украина», «Героям 2 мая трижды ура», «2 мая – день победы».

Колонна дошла до символической для националистов Греческой площади, где были одни из первых столкновений с антимайдановцами, после чего уже на Соборной площади марш завершился молебном представителей ПЦУ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в прошлом году «Марш украинского порядка» закончился уголовным производством из-за антисемитских призывов ряда его участников.

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