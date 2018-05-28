Политнавигатор - Новости России и Украины
28.05.2018, Москва, Михаил Рябов
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Вооруженные силы, Криминал, Пропаганда, Россия, Украина

Украинский пособник ИГИЛ расхорохорился, узнав о заочном аресте в России


Басманный районный суд Москвы заочно арестовал депутата Верховной Рады Антона Геращенко за его публичные призывы собирать и публиковать на скандальном сайте «Миротворец» личные данные российских летчиков, участвовавших в операции в Сирии против запрещенной террористической организации ИГИЛ.

Как передает РБК, Геращенко обвинен в публичном оправдании терроризма, максимальное наказание по предъявленной статье составляет семь лет лишения свободы.

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Украинский депутат уже прокомментировал сообщение о заочном аресте, пообещав продолжать антироссийскую деятельность.

«Решение Басманного суда о моем заочном аресте, также как и попытку покушения на меня в прошлом году, расцениваю как высокую оценку моей борьбы по защите интересов народа Украины против российской агрессии.

Использую все отведённое мне Господом время и все свои способности для того, чтобы укреплять независимость и обороноспособность моей Родины», – написал Геращенко на странице в фейсбуке.

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