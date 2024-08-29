Украинский посол: Это неправильно! Нас кидают с замороженными активами РФ

Решение Запада передать Украине 50 млрд. долларов из замороженных российских активов не должно происходить за счёт снижения двусторонней помощи от «стран-партнёров».

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил посол Украины в Бразилии, скандальный дипломат Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим очень высокий риск того, что двусторонний подход к помощи, который нас спасал и давал выживать эти годы на поле боя нашим ВСУ, будет заменён какими-то эфемерными схемами использования российских активов в кредит. 50 миллиардов.

Это решение принято Большой семёркой, но прошло более полугода, и нет признаков того, что оно может быть быстро реализовано. Нынешнее правительство [Германии] пытается уменьшить в 16 раз на два следующих года эту помощь, там до полумиллиарда из 8 в этом году, и переложить всё это на этот инструмент. И до сих пор никто не знает, как он должен работать.

Мы считаем, что эти, к сожалению, не конфискованные, а только замороженные деньги РФ должны принадлежать Украине априори. Украина на это претендует как на репарации за причинённые убытки. А нам хотят это продать как кредит, который мы должны потом отдавать, ещё и проценты, наверное, платить…

Это абсурд! Это может быть вспомогательный инструмент, и он должен быть, в использовании этих денег, это должна быть передача без каких-либо предусловий, но это не отменяет двусторонний подход! Это не может отменять двусторонний подход!» – возмущался Мельник.