Украинский посол: Это неправильно! Нас кидают с замороженными активами РФ

Вадим Москаленко.  
29.08.2024 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Финансы


Решение Запада передать Украине 50 млрд. долларов из замороженных российских активов не должно происходить за счёт снижения двусторонней помощи от «стран-партнёров».

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил посол Украины в Бразилии, скандальный дипломат Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение Запада передать Украине 50 млрд. долларов из замороженных российских активов не должно происходить...

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«Мы видим очень высокий риск того, что двусторонний подход к помощи, который нас спасал и давал выживать эти годы на поле боя нашим ВСУ, будет заменён какими-то эфемерными схемами использования российских активов в кредит. 50 миллиардов.

Это решение принято Большой семёркой, но прошло более полугода, и нет признаков того, что оно может быть быстро реализовано. Нынешнее правительство [Германии] пытается уменьшить в 16 раз на два следующих года эту помощь, там до полумиллиарда из 8 в этом году, и переложить всё это на этот инструмент. И до сих пор никто не знает, как он должен работать.

Мы считаем, что эти, к сожалению, не конфискованные, а только замороженные деньги РФ должны принадлежать Украине априори. Украина на это претендует как на репарации за причинённые убытки. А нам хотят это продать как кредит, который мы должны потом отдавать, ещё и проценты, наверное, платить…

Это абсурд! Это может быть вспомогательный инструмент, и он должен быть, в использовании этих денег, это должна быть передача без каких-либо предусловий, но это не отменяет двусторонний подход! Это не может отменять двусторонний подход!» – возмущался Мельник.

«То, что Германия может сделать как экономическая мощь – это полный абсурд! Это смена философии, это неправильно. Мы сейчас выживаем за счёт того, что нас поддерживает больше всех Америка, Германия и такие страны, как Норвегия, Нидерланды, Британия и другие. До этих пор не было других инструментов. И заменять это – я считаю, это очень опасно!», – негодовал посол.

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