Киев не в состоянии перетянуть такую влиятельную страну, как Бразилия, на свою сторону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник, скандально известный своими русофобскими выходками на должности посла в Германии.

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Он признал, что отправляясь в Бразилию, «не прыгал от радости», поскольку между двумя странами «огромная пропасть», при этом «за последние два года эта пропасть, к сожалению, для Украины еще больше расширилась».

«Печальный вывод состоит в том, что мы настолько много упустили и потеряли здесь за последние, наверное, лет двадцать, что наверстать этот отрыв в политической ментальности будет почти невозможно. Для этого нужно будет иметь смелость принимать действительно радикальные меры. Этот бразильский поезд настолько быстро помчался в противоположную Украине сторону, в направлении новой матрицы Глобального Юга, но, что особенно болезненно, одновременно произошел радикальный крен в сторону России. По-моему, надо быть всегда реалистами и ставить перед собой не иллюзорные цели. На сегодняшний день правда заключается в том, что политический бомонд Бразилии, и я имею в виду не только нынешнее левацкое правительство, но и вообще заточенность всей политэлиты, не видит для себя выгоды в развитии отношений с Украиной. Мы не входим в приоритеты, ни с точки зрения геополитики, ни с точки зрения экономики и торговли», – признает дипломат.

По его словам, не стоит доверять бразильским чиновникам, которые говорят, что видят Украину партнером.