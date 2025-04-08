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Киевский режим должен воздержаться от публичных скандалов с Белым домом, пока из Вашингтона не придут все обещанные деньги.

Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-замглавы МИДа Елена Зеркаль рассказала в интервью обслуживающей Банковую киевской пропагандистке Наталье Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«До июня у нас есть возможность получить то оружие, которое еще Байден выделял Украине. Мы уже видели, как она останавливается. Он [Трамп] может ее остановить» – сказала Зеркаль.

Она уточнила, что нынешний президент США «не обязан» поставлять оружие, обещанное его предшественником Джо Байденом.