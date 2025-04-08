Украинский посол не верит в выживание страны без США
Киевский режим должен воздержаться от публичных скандалов с Белым домом, пока из Вашингтона не придут все обещанные деньги.
Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-замглавы МИДа Елена Зеркаль рассказала в интервью обслуживающей Банковую киевской пропагандистке Наталье Мосейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«До июня у нас есть возможность получить то оружие, которое еще Байден выделял Украине. Мы уже видели, как она останавливается. Он [Трамп] может ее остановить» – сказала Зеркаль.
Она уточнила, что нынешний президент США «не обязан» поставлять оружие, обещанное его предшественником Джо Байденом.
«Я думаю, что мы вообще недооцениваем роль США во многих сферах, включая финансовую. В этом году встанет вопрос, получим ли мы все деньги, которые нам обещаны на этот год в качестве помощи, или нет. Деньги, которые обещаны США в виде макрофинансовой помощи, должны прийти во второй половине этого года. Мы выживем без этих денег? Сомневаюсь. Эти деньги рассчитаны так, что в первой половине года нас поддерживает Европа, а во второй мы получаем деньги от США. На это рассчитывает наш бюджет», – сказала Зеркаль.
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