Украинский посол опозорился и выставил на посмешище свою страну

06.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Посол Украины в Австрии Александр Щерба опубликовал в местной газете Wiener Zeitung статью, в которой попытался доказать исторические права Украины на Крым.

Публикация стала ответом австрийскому политику Йоханну Фоггенгуберу, заявившему, что Украина никогда не имела отношения к Крыму.

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В свою очередь украинский посол написал, что украинские права на Крым подтверждаются тем, что на полуострове якобы крестилась княгиня Ольга.

“Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, одно из крупнейших государств Европы, в свое время крестилась именно в Крыму. И далеко не случайно и государство называлось не Московской, а Киевской Русью. Ведь Москва была на тот момент простым болотом”, – написал Щерба в своей статье.

В комментариях к записи киевский историк Андрей Плахонин обратил внимание на безграмотность утверждений украинского посла.

“Не понимаю, если господин посол настолько плохо знает историю Украины, что даже путает Ольгу и Владимира, зачем было лезть в средневековую историю, чтобы доказать принадлежность Крыма Украине? Неужели профессиональному дипломату не хватает аргументов из области международного права? Еще хуже, что с помощью этого безграмотного текста господин посол пытался доказать историческую безграмотность своего оппонента – пророссийски настроенного австрийского политика, но вместо этого выставил на посмешище себя и свою страну”, – отметил историк.

В ответ Щерба пригрозил “забанить за хамство” и посоветовал поинтересоваться, где крестилась княгиня Ольга.

“Господин Щерба, Ольга крестилась в Константинополе. Ее крестным был император Византии, о чем он сам написал в своей книге “О церемониях”, – парировал историк, после чего посол больше не отвечал.

“Господин посол, видимо, не знает, что Киевской Руси не существовало. Это кабинетный термин немецких ученых. Был конгломерат восточно-славянских княжеств, лишь объединенных династией конунгов Рюриковичей, языком, пантеоном богов (потом – христианством) и системой сбора дани от Новгорода до Вышгорода и от Волыни до Мурома. Все остальное – политический треск, не имеющий никакого отношения к науке”, – в комментариях к записи добавил пользователь Николай Серенченко.