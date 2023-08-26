Украинский посол потребовал от немецких политиков усилить промывку мозгов своему населению

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Власти ФРГ не дают добро на поставки дальнобойных ракет «Таурус» Украине, поскольку против этого выступает большинство немцев.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, отвечая на вопрос, когда же начнутся поставки этих ракет.

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«Надо понимать, что в немецкой демократии очень многое, в частности, зависит, а как тот или иной шаг будет восприниматься в обществе. И поэтому надо готовить это общество. Я об этом говорил. Последние опросы сейчас показали, что 52% немцев против поставок Taurus в Украину», – сказал Макеев в интервью, которое публикует антироссийское пропагандистское издание «Новое время».

Он считает, что немецким политикам необходимо работать со своим обществом.

«Если только опираться на результаты опроса, тогда никаких шагов никому не надо предпринимать. Поэтому я призываю немецкое правительство и немецких политиков активнее объяснять гражданам, а зачем это нужно. Я показываю пример Леопардов. Эти все дебаты длились очень долго, они готовили общественное мнение. Но если бы правительству взять проактивную роль и сказать: «Знаете, почему мы поставляем? Мы считаем, что это важно. И если сейчас 52% против, то мы вам объясним». И уже послезавтра, или еще лучше после поставок Taurus увидим, что будет 65% «за». Я абсолютно уверен в этом», – надеется дипломат на промывку мозгов населения.

Кроме того, была затронута тема сотрудничества с Украиной крупнейших военных корпораций Германии.

«Планы абсолютно конкретные. Я, кажется, в понедельник встречаюсь с CEO Rheinmetall, Армином Паппергером. И мы детально будем обсуждать, на какой стадии мы находимся по открытию завода в Украине. Такие беседы я провожу с ключевыми производителями. Компания FFG, которая поставила очень много различной техники, надеюсь, до конца года откроет в Украине ремонтный хаб. И на следующей неделе, во вторник, я также побываю на третьем крупнейшем предприятии KMV, тоже производящем Леопарды, которое дооборудует Леопарды 1 и производит Леопарды 2», – говорит посол.

Теперь, продолжает он, началось обсуждение строительства немецких заводов на Украине.

«И ключевые немецкие компании с большой заинтересованностью относятся к этому, а правительство это все поддерживает и софинансирует. То есть здесь есть как раз такая необходимая синергия. Мы общаемся с другими компаниями, с поставщиками запасных частей. Немецкая оружейная индустрия уже уяснила, что лучшее применение этого оружия сегодня фактически в Украине. И компании Diehl, которая производит системы IRIS-T и ракеты, я говорю: «Вы себя можете спокойно рекламировать как самая современная, практичная и испытанная в реальных боевых действиях система противоракетной обороны». Поэтому немцы весьма заинтересованы в этом. Мы их затягиваем сейчас в Украину. Уже две выдающиеся компании не только разработали планы, а начали конкретную работу», – резюмировал Макеев.