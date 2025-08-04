Украинский посол пугает Эрдогана: Русские хотят захватить Босфор

Михаил Рябов.  
04.08.2025 18:33
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Турция, Украина


Россия по-прежнему хочет иметь контроль за Черноморскими проливами, Турции следует всегда об этом помнить.

С таким заявлением интервью РБК-Украина выступил украинский посол в Анкаре Нариман Джелял – функционер запрещенного в РФ экстремистского меджлиса, выданный Киеву по обмену после совершения диверсии на газопроводе, снабжавшем российскую воинскую часть в Крыму, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия по-прежнему хочет иметь контроль за Черноморскими проливами, Турции следует всегда об этом помнить....

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«С Россией можно торговать, но не может быть стратегического партнерства, которое бы защищало интересы Турции. Если Россия расправится с Украиной, следующими будут Кавказ и, возможно, сама Турция. История гласит, что Россия стремится контролировать проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы иметь выход в Средиземное море», – сказал Джелял.

Укро-посол сокрушается, что в Турции по-прежнему есть «российская пропаганда».

«Российская пропаганда в Турции, в отличие от многих европейских стран, чувствует себя довольно комфортно. Турецкие власти, не желая ссориться с Россией, реагируют на некоторые откровенно пропагандистские шаги неохотно. Но когда мы настойчивы и используем четкие аргументы, Анкара идет навстречу. Например, когда в мае этого года россияне хотели провести марши «Бессмертного полка» в турецких городах, наши дипломаты сработали на 100%. В результате им разрешили провести эту акцию только на территории своих дипломатических учреждений», – хвалится экстремист.

В тоже время он надеется, что Анкаре удастся заманить Владимира Путина на переговоры с Зеленским.

«Именно Эрдоган может гарантировать безопасность для Путина во время этой встречи. Ведь многие страны должны выполнить решение Международного уголовного суда. Среди всех возможных стран-посредников, Турция, на мой взгляд, подходит лучше всего», – разглагольствовал меджлисовец.

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