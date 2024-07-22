Украинский посол угрожает молдаванам за поддержку пророссийских партий

Алексей Логофет.  
22.07.2024 19:56
  (Мск) , Кишинев
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Выборы, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Украинский посол в Молдове Марк Шевченко, чья каденция подходит к концу, взялся поучать граждан молдовы – за кого им голосовать.

Свои наглые советы он озвучил в эфире программы «Открытый диалог» на портале Deschide.md., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский посол в Молдове Марк Шевченко, чья каденция подходит к концу, взялся поучать граждан...

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«За деньги от пророссийских партий вы покупаете билет на войну», – трепался укро-дипломат.

«На выборах 2014 года на юге Украины один украинский политик сказал, что если вы берете деньги за свой голос, то вы должны понимать, что вы покупаете билет на войну. Потому что и там (на Украине), и здесь (в Молдове) деньги за голосование предлагают силы, которые считаются пророссийскими», – заявил он.

Удящий посол отметил, что роль политиков убедить граждан в том, «кто говорит правду, а кто только притворяется проевропейским».

«Они, вероятно, могли бы прийти к власти под псевдоевропейским флагом. И российские силы понимают, что большинство молдаван хотят жить в Молдове, как в ЕС, с европейскими зарплатами и пенсиями. Поэтому пророссийские силы будут представлять проевропейские программы, а их слова будут проевропейскими. Но что будет дальше – вопрос открытый. И здесь задача избирателя – понять, кто просто говорит, а кто предпринимает проевропейские действия. Я надеюсь, что молдавские избиратели смогут понять эту разницу», – развел оголтелую пропаганду Марк Шевченко.

Столь наглое вмешательство во внутренние дела Молдовы возмутило оппозицию в молдавском парламенте.

«Зарубежные дипломатические представители, аккредитованные в нашей стране, призваны защищать интересы государств, которые они представляют, и давать ответы на неудобные вопросы с нашей стороны. Например, относительно экологической катастрофы реки Днестр, вызванной работой Новоднестровского гидроузла на территории Украины. Комментировать внутриполитические процессы в стране своего пребывания не имеет права ни один посол или дипломатический работник», – подчеркнула в своём заявлении оппозиционная Партия социалистов.

Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ никак не прокомментировало данное скандальное высказывание украинского дипломата. Можно лишь предположить, с какой скоростью молдавское внешнеполитическое ведомство отреагировало, если бы подобный комментарий о том, как молдаване должны голосовать, сделал представитель России.

В ближайшее время Марк Шевченко должен уступить своё место новому послу в Кишинёве, бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины, бандиту и террористу Алексею Данилову (объявлен в розыск на территории РФ), который был уволен после оскорбления спецпредставителя Китая.

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