Украинский посол устроил скандал в Сербии

12.10.2021 22:44 (Мск), Белград, Павел Павлов

Новости Украины

«Наказать Россию» призвал посол Украины в Сербии Александр Александрович на проходившей во вторник в Белграде конференции, посвященной 60-летию Движения неприсоединения.

Взяв слово, украинский дипломат принялся обвинять Москву в гибели десятков тысяч украинцев, «оккупации», «агрессии», нанесении ущерба экономике и т.п.

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«Россия нарушает конвенцию о химическом оружии, распространяет дезинформацию о COVID-19, создает экологическую катастрофу, использует энергию в целях шантажа. Москва делает вещи, которые вы в своих выступлениях осуждаете, речь идет о нарушении основных принципов ООН, такие действия должны быть наказаны. Я прошу вас предпринять решительные действия в поддержку Украины и других жертв российской агрессии, чтобы это движение имело осмысленное будущее», – сказал украинский дипломат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интересно, что организаторы конференции рассадили за круглым столом посла Украины рядом с представителем Казахстана. Казахский дипломат не стал ничего возражать на слова Александровича.

Впрочем, как пояснил «ПолитНавигатору» на условиях анонимности источник в дипломатических кругах, формат проходившего в Белграде форума не предполагал прений, а поведение украинского посла можно расценивать как настоящий скандал.

«Обычно международные форумы не используются для выставления напоказ внутренних проблем страны. Поэтому ряд высказываний украинского дипломата вызвал как минимум недоумение у участников форума», – заявил дипломат.

Украинский посол Александрович уже давно имеет скандальную репутацию в Белграде. Еще в 2016 году, после того, как Сербия отказалась поддержать в ООН подготовленную Киевом резолюцию о «нарушении прав человека в Крыму», Александрович намекал на возможность признания Украиной захваченного албанскими сепаратистами сербского края Косово.

Позже аналогичные угрозы прозвучали от Александровича в ответ на посещение Белграда депутатом Госдумы Натальи Поклонской из Крыма.

«Крым переживал упадок, когда был частью России: это была пустыня без жизни, без сельского хозяйства… Но когда Крым стал украинским, он начал процветать», – уверял Александрович в интервью сербским СМИ.

А в 2017 году МИД Сербии пригрозил Александровичу высылкой из страны за его антисербские и русофобские высказывания. Вслед за этим последовал обоюдный отзыв послов Украины и Сербии для консультаций.

После его очередного обвинения в том, что Белград не преследует сербских граждан, участвующих в конфликте на востоке Украины на стороне ДНР и ЛНР, прозвучал резкий комментарий сербского президента Александра Вучича: «Хотел бы, чтобы нам не читали нотации подобным образом, в особенности те, кто лишает меньшинства права использовать свой язык».