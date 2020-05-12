12.05.2020, Аланья, Константин Серпилин
 
День Победы, Общество, Политика, Россия, Скандал, Туризм, Турция, Украина
Просмотров:

Украинский посол в нокдауне: турки отметили 9 мая советскими песнями


9 мая в турецком городе Аланье прошел передвижной концерт, посвященный 75-летию Победы. По улицам города проехал автобус со сценической площадкой, на которой артисты-волонтеры пели военные песни, в частности – всемирно известную «Катюшу».

Соответствующую видеозапись опубликовал на своём YouTube-канале пользователь соцсетей Зураб Тулеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В сюжете видно, как несколько человек, одетых в советскую военную форму, стоя на крыше микроавтобуса с турецким флагом, спели песню «Катюша» на русском языке. Некоторые горожане им подпевали.

Праздничная акция крайне возмутила киевский МИД. В частности, посол Украины в Анкаре Андрей Сибига потерял связь с реальностью и пригрозил оставить Турцию без украинских туристов.

«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?» – публично угрожал украинский посол.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть