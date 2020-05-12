Украинский посол в нокдауне: турки отметили 9 мая советскими песнями

12.05.2020, Аланья, Константин Серпилин

9 мая в турецком городе Аланье прошел передвижной концерт, посвященный 75-летию Победы. По улицам города проехал автобус со сценической площадкой, на которой артисты-волонтеры пели военные песни, в частности – всемирно известную «Катюшу».

Соответствующую видеозапись опубликовал на своём YouTube-канале пользователь соцсетей Зураб Тулеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как несколько человек, одетых в советскую военную форму, стоя на крыше микроавтобуса с турецким флагом, спели песню «Катюша» на русском языке. Некоторые горожане им подпевали.

Праздничная акция крайне возмутила киевский МИД. В частности, посол Украины в Анкаре Андрей Сибига потерял связь с реальностью и пригрозил оставить Турцию без украинских туристов.

«Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Тот факт, что муниципалитет Аланьи поддерживает провокационные действия, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Или в действительно красивой Аланье больше не хотят украинских туристов?» – публично угрожал украинский посол.