Украинский посол в Польше пообещал воевать с Россией голыми руками

Война Украины с Россией будет вечной, пока сохраняются украинцы, пусть даже сражаться придется без западной помощи.

Об этом в эфире финансируемого Госдепартаментом США «Радио Свобода» заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Зварыч не сомневается в том, что страны Запада продолжат накачивать Украину деньгами и оружием.

«Лучше умереть свободным, чем жить в ярме и рабстве. Я думаю, что украинский народ именно таким принципом руководствуется. Мы никогда не прекратим эту борьбу, потому что это борьба за наше существование, за нашу свободу. Но с другой стороны – это борьба также за свободу всего свободного мира», – сказал дипломат.

«Я думаю, что свободный мир не допустит того, чтобы украинский воин боролся дальше голыми руками. Я думаю, что он будет бороться и голыми руками, если будет надо, но свободный мир этого допустить не может, потому что это было бы поражение всего свободного мира.

Поэтому я даже себе не допускаю такой перспективы, когда свободный мир перестанет помогать Украине оружием, поскольку это наша совместная война и мы должны это зло преодолеть вместе», – заявил Зварыч.