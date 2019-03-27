Украинский прапорщик бежал на Донбасс с секретными документами

27.03.2019, Донецк, Александр Гусар

В Донецке продемонстрировали часть секретных документов, привезенных с собой в ДНР бывшим прапорщиком ВСУ Юрием Аушевым, работавшим ранее в военкомате Донецкой области, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Юрием Аушевым были переданы в МГБ ДНР тысячи секретных документов. На данный момент изучены сотни таких документов, и нужно отметить, что все они являются подлинными», – заявил в ходе брифинга пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов.



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Он сообщил, что среди всей этой массы информации есть документы, которые раскрывают лиц, завербованных сотрудниками Службы безопасности Украины.

«Одним из кураторов СБУ в Донецком областном военкомате являлся подполковник Стеценко Сергей Александрович, а также начальник отдела призыва Попсуй Сергей Валентинович», – добавил представитель МГБ.

Попов также рассказал, что на данный момент Юрий Аушев полностью прошёл проверку, и на его руках нет крови.

Среди документов пресс-офицер МГБ продемонстрировал план контрразведывательных мероприятий ВСУ с грифом «секретно».

«В данном документе речь идёт о проверке в отношении одного из военнослужащих ВСУ, подозреваемого в сотрудничестве со спецслужбами иностранного государства и представителями ДНР. В этом документе раскрываются как гласные, так и негласные методы работы СБУ, в первую очередь это тотальный контроль, прослушивание, и другие методы работы. Ещё один документ по работе с базой данных неких лиц, которые находятся либо в разработке Службы безопасности Украины, либо являются кандидатами на вербовку. Шифротелеграмма на имя первого заместителя главы СБУ, тоже под грифом секретно», – рассказал Попов.

Благодаря этим документам, подчеркнул он, можно представить, какие ещё документы попали в руки спецслужб ДНР благодаря халатности подполковника Стеценко.