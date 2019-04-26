Украинский правозащитник разоблачил крымское двурушничество Киева

26.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Киевское руководство своей «принципиальной риторикой» о непризнании всего, что происходит в Крыму после возвращения в состав России, ставит в идиотское и безвыходное положение собственных граждан.

В то же время, украинский режим быстро забывает о своей непримиримой позиции, когда вопрос касается денег.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в эфире телеканала «НАШ» рассказал украинский политолог и правозащитник Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ходят слухи, а я думаю, что это правда, что в РФ на территории оккупированного Крыма вводят новое правило, что надо на протяжении недели оплатить налоги за недвижимость, которая там находится. И теперь все те хитросделанные, у которых есть там недвижимость, очевидно, что где-то её переоформили наши послы в Канаде и так далее, должны будут заплатить налоги. И теперь перед многими большими патриотами (брат Бурбака, например) станет дилемма, потому что или ты лишаешься собственности, или в случае оплаты, с точки зрения Украины, это будет преступление признания власти РФ на территории Крыма. Всё, это капкан.

И теперь, пока все обговаривают паспорта (для ЛДНР – ред.) и так далее, РФ выставила просто капкан по Крыму. Там есть собственность, что с ней делать, непонятно, и у нас, кстати, к сожалению, официальный Киев так и не придумал, как быть с этим всем, потому что граждане, у которых было там имущество, не по собственной воле его потеряли. Но риторика, которую строили и не продумали, как на законодательном уровне с этим быть, поставила, кстати, крымских татар в дурное положение. Когда с одной стороны им советуют, потому что они живут там, получать российские паспорта, потому что иначе они не смогут получать социальную и медицинскую помощь, и много другого, им надо жить, и их ставят в условия необходимости российских паспортов, что сразу по официальной риторике делает их предателями, по большому счёту», – объяснил Чаплыга.

Также, по словам правозащитника, в ту же ловушку попадают и те, кто приехал в Крым и оказался за что-либо задержан правоохранителями.

«У нас был один человек, приехал туда, не знаю – совершил он какое-то преступление или нет, но этого человека задержали на территории Крыма. Задержала РФ, и человек находится в местах лишения свободы на территории Крыма и будет осуждён судом РФ на территории Крыма, и будет отбывать наказание где-то на территории РФ, и ничего для него сделать Украина не может, потому что мы не признаём решения крымских оккупационных судов. Выходит, с точки зрения украинского законодательства, человек не совершал преступления, но ничего сделать для того, чтобы вернуть его на свою территорию, Украина тоже не может. Патовая ситуация, так же как и по многим другим случаям», – отметил эксперт.

«При этом наш Пенсионный фонд разрулил эту патовую ситуацию. Они практически официальным письмом обмениваются базами данных касательно того, кто получает пенсию от РФ, чтобы не оплачивать здесь. Это означает, что они признают пенсионный договор, и, чтобы избежать двойной выплаты пенсий, они обмениваются с РФ пенсионными делами.

То есть, тут мы играем, когда касается государственных денег, а тут мы «рыбу заворачиваем», когда касается кого-то другого или чьих-то других проблем», – добавил Михаил Чаплыга.