04.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Украинский правозашитник раздолбал Порошенко в прямом эфире ТВ

Украинский президент Петр Порошенко не намерен соблюдать Минские договоренности и добиваться мира в Донбассе, все его действия продиктованы интересами олигархических кланов, стремящихся выкачать последние деньги из Украины.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский правозащитник Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что Порошенко давно признан недоговороспособным, потому что множество вещей, начиная с Минских соглашений, под которыми стоит его подпись, так или иначе не выполняются, в том числе по вине нашего правительства.

Вопрос в том, что президенту в той ситуации, в которой он находится, приходится добиваться переизбрания на второй срок. Это зависит не только от его личного желания, а и от группы представителей большого капитала, которые связаны с нынешней властью и хотят продолжить добывать из Украины сверхприбыли и в следующем политическом цикле», – сказал Чемерис.