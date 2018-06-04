04.06.2018, Киев, Владимир Гладков
  2 238 просмотров
Коррупция, Минский процесс, Политика, Украина

Украинский правозашитник раздолбал Порошенко в прямом эфире ТВ


Украинский президент Петр Порошенко не намерен соблюдать Минские договоренности и добиваться мира в Донбассе, все его действия продиктованы интересами олигархических кланов, стремящихся выкачать последние деньги из Украины.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский правозащитник Владимир Чемерис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«Мне кажется, что Порошенко давно признан недоговороспособным, потому что множество вещей, начиная с Минских соглашений, под которыми стоит его подпись, так или иначе не выполняются, в том числе по вине нашего правительства.

Вопрос в том, что президенту в той ситуации, в которой он находится, приходится добиваться переизбрания на второй срок. Это зависит не только от его личного желания, а и от группы представителей большого капитала, которые связаны с нынешней властью и хотят продолжить добывать из Украины сверхприбыли и в следующем политическом цикле», – сказал Чемерис.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть