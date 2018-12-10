10.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В российских школах школах и детсадах юных крымчан учат обращаться с автоматами, пистолетами и винтовками – последствием такой милитаризации могут стать трагедии вроде расстрела студентов колледжа в Керчи.

Об этом на конференции в Киеве заявил «крымский правозащитник» Александр Седов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данном случае можно говорить и о милитаризации, которая идёт в детских садах и школах. Мы за октябрь нашли более десятка мероприятий, где детей младшего школьного возраста учат обращаться с АК-47, с пистолетами, с винтовками. И, как видим, в октябре этого года подобное поведение Российской Федерации привело к трагическим событиям в Керчи, где подросток расстрелял других учеников политехнического техникума», – отметил Седов.

Лже-крымский «правозащитник» при этом благоразумно умолчал о последствия милитаризации на Украине, где только в Киеве ежедневно рвутся гранаты, нелегально вывозимые из зоны боевых действий в Донбассе, а редставители неонацистских организаций учат подростков обращаться с боевым оружием и убивать русских, что фиксировали уже и западные журналисты.