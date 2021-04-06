Украинский предсказатель обещает изгнание России из Крыма за три года

06.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Россия не сможет удерживать Крым, если Украина продолжит водную блокаду, поэтому Киеву надо просто подождать и не поставлять воду, пока полуостров вновь не станет украинским.

Об этом в эфире телеканала «Обозреватель» заявил бывший представитель президента в несуществующей «АР Крым» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы выдержим давление, Крым будет деоккупирован. Это натуральные процессы – они не смогут удерживать полуостров, который находится в этих условиях. Они будут вынуждены пойти на переговоры о деоккупации Крыма. Это стратегический вопрос», – сказал Бабин.

Засуха заставит Россию уйти уже через 3-4 года, уверяет он.

«Это зависит от степени неосторожности российской власти, от продолжения политики переселения в Крым колонизаторов и погоды. То есть, несколько лет или десятилетий. Например, если бы в Крыму не началась засушливая ситуация, это было бы еще 10 лет. Если эти годы будут такими засушливыми, как прошлый, это 3-4 года до «финального аккорда» и начала вывода российских войск», – считает Борис Бабин.

Он обещает, что уйдет и Черноморский флот.

«У России нет возможностей содержать базу, если флот не может полноценно функционировать. Конечно, они могут цепляться до последнего, но флот там будет как ржавое железо на воде», – рисует радужные для Украины перспективы Бабин.

Воду Украина может дать только после того, как вернет себе Крым, отрезал он.

«Что касается поставок воды, то ключевое условие – вода в Крыму будет там, где будет украинская власть», – заявил Борис Бабин.

Напомним, что Россия уже решила проблему нехватки воды для Севастополя, организовав поставки в главную базу Черноморского флота из реки Бельбек. Для остальной территории полуострова готовятся проекты с использованием источников на дне Азовского моря, а также опреснительных установок. Российские власти обещают, что трудности, связанные с водной блокадой, будут решены, как это произошло в случае с энергетической блокадой Крыма. Но об этом Бабин предпочел не упоминать.