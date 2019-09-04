Украинский представитель напал на луганских журналистов

04.09.2019, Киев, Александр Гусар

Представитель Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) напал на журналиста ЛНР за попытку снять репортаж о затягивании Киевом работ по восстановлению моста в Станице Луганской.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его информации, украинская сторона продолжает затягивать восстановительные работы на мосту в Станице Луганской, изображая бурную деятельность на глазах представителей ОБСЕ и прекращая работы после их отъезда.

При этом с целью недопущения распространения информации о бездействии украинских специалистов, представители в СЦКК с украинской стороны препятствуют работе журналистов в районе проведения работ.

«Непристойное поведение представителей украинской стороны доходит до физического насилия в отношении представителей республиканских СМИ. Вчера представитель украинской стороны в СЦКК проявил агрессию в отношении корреспондента Государственной телерадиокомпании ЛНР, снимавшего репортаж на мосту у Станицы Луганской. Нападавший попытался отобрать камеру у журналиста, схватил его за руку и пытался затащить его на подконтрольную Украине территорию», – рассказал Филипоненко.

По его мнению, данные действия являются не только грубым нарушением 34-й статьи Конституции Украины, гарантирующей свободу слова граждан, но и несут угрозу здоровью сотрудников средств массовой информации.