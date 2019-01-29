Украинский представитель осыпал комплиментами Лукашенко

29.01.2019, Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с представителем Украины в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгением Марчуком.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Республики Беларусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале встречи Марчук передал белорусскому лидеру привет от президента Украины Петра Порошенко.

«Я хочу передать вам от Петра Алексеевича тёплый привет. Я вчера с ним виделся. Он просил передать, что доволен, как развивается украинско-белорусское сотрудничество, особенно после форума регионов и не только. Комиссия двусторонняя работает, как часы», – сказал представитель Украины.

После этого он принялся осыпать президента соседней страны лестными похвалами.

«Отношение к Беларуси и к вам лично, как президенту Беларуси – вы очень популярный человек в Украине. Я вам скажу это откровенно. Я уже пятый год участвую в этом переговорном процессе. И мне приходилось, кроме тяжелого бремени, бывать в вашей фантастической библиотеке. Я там остался специально на субботу. Таких библиотек немного в мире. Я был в вашем оперном театре, музее Янки Купалы… Просто был поражен», – любезничал Марчук.

В ходе встречи также была затронута проблема торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Белоруссией. Александр Лукашенко заверил, что экономическое сотрудничество между странами будет только расти.

«Восемь миллиардов – это был наш лучший показатель. Сегодня где-то 5,5 миллиардов долларов. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся», – сказал белорусский президент.