Украинский премьер: Мы готовимся к проблемам с энергоресурсами

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Новости Украины

Если Россия заблокирует экспорт газа и топлива для Украины, то Киев будет закупать энергоресурсы реверсом через Словакию и Венгрию.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Шмыгаля, это обернется очередным подорожанием энергоресурсов.

«Конечно, правительство имеет план «А» и план «Б» и по газу, по альтернативам физического реверса из Европы через Словакию, через Венгрию. Это уже достигнуто, эта договоренность, уже открыта эта возможность для Украины. И также мы понимаем альтернативные пути поставок светлых нефтепродуктов, дизеля и даже сжиженного газа. То есть мы понимаем все эти вещи. Конечно, это может привести к некоторым колебаниям на рынке, но мы понимаем, как стабилизировать и как поставлять альтернативное топливо в Украину», – заявил Шмыгаль.