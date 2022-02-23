Украинский премьер: Мы готовимся к проблемам с энергоресурсами

23.02.2022  13:13 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Газ, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
Новости Украины

Если Россия заблокирует экспорт газа и топлива для Украины, то Киев будет закупать энергоресурсы реверсом через Словакию и Венгрию.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Россия заблокирует экспорт газа и топлива для Украины, то Киев будет закупать энергоресурсы...

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По словам Шмыгаля, это обернется очередным подорожанием энергоресурсов.

«Конечно, правительство имеет план «А» и план «Б» и по газу, по альтернативам физического реверса из Европы через Словакию, через Венгрию. Это уже достигнуто, эта договоренность, уже открыта эта возможность для Украины.

И также мы понимаем альтернативные пути поставок светлых нефтепродуктов, дизеля и даже сжиженного газа. То есть мы понимаем все эти вещи. Конечно, это может привести к некоторым колебаниям на рынке, но мы понимаем, как стабилизировать и как поставлять альтернативное топливо в Украину», – заявил Шмыгаль.

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