11.04.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Экономика коллапса
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Украинский премьер попытался сгладить страшные прогнозы в эфире Шустера




Украина стоит на грани сильнейшего экономического кризиса  – потребление в стране остановлено, ВВП падает, и никто уже не планирует дальше, чем на сто дней.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Чиновник поспешил заверить, будто аналогичная ситуация наблюдается «во всем мире», хотя некоторые страны уже заявили о скором выходе из каратнтина.

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«Мы сегодня встали вместе со всем миром на пороге кризиса, которого мир не видел в последние, наверное, лет сто. Действительно, вызовы сегодня чрезвычайно тяжелые, чрезвычайно серьезные, и никто в мире не прогнозирует и не планирует дальше, чем на сто дней, потому что ситуация постоянно меняется.

Сегодня остановлено потребление в Украине, практически остановлено, кроме продуктов питания, и это, конечно, влияет и повлияет на нашу экономическую ситуацию – мы прогнозируем спад производства, прогнозируем снижение ВВП», – сказал Шмыгаль.

Он тут же пообещал, что у правительства есть некий план по созданию «500 тысяч рабочих мест в мае» – однако в это слабо верится, если вспомнить осенние обещания команды Владимира Зеленского о скором невиданном росте экономики Украины.

«Уже в мае стоит задача создания 500 тысяч рабочих мест для того, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса», – заявил Шмыгаль.

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