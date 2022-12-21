Украинский премьер призвал готовиться к Новому году и Рождеству без света

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за грядущих ударов по энергетической инфраструктуре Украина намерена в три раза увеличить количество так называемых «пунктов несокрушимости», где граждане страны могут обогреваться.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте. Поэтому должны готовиться к новым атакам», – сказал Шмыгаль на заседании правительства.

При этом он добавил, что «в условиях, когда энергосистема подвергается ударам чуть ли не ежедневно, давать какие-либо прогнозы по восстановлению стабильного энергоснабжения просто невозможно. Кроме того, он считает, что местные власти «не должны создавать завышенных ожиданий».

По словам премьера, «Россия проводит информационно-психологические операции, чтобы посеять панику и уныние».

«Поэтому мы говорим людям правду о том, что ситуация сложная, о том, что свет может быть всего по несколько часов в день, о том, что состояние дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться в зависимости от интенсивности и массированности новых атак русских. В этих сверхсложных условиях «пункты несокрушимости» действительно становятся спасением для сотен тысяч украинцев. Правительство определило единые стандарты их работы по всей Украине. Люди будут иметь доступ к одинаковому набору услуг. Это тепло, связь, доступ к воде и электроэнергии. Сейчас уже работает более 5 тысяч «пунктов несокрушимости». В наших планах в ближайшее время увеличить их количество втрое», – резюмировал Шмыгаль.