Украинский президент признал огромные потери ВСУ на херсонском направлении

17.11.2022  12:45 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Восток, Дзен, Россия, Украина, Херсон
Новости Украины

Вывод российских войск из правобережной части Херсонской области с дальнейшим занятием ее ВСУ не был «договорняком».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вывод российских войск из правобережной части Херсонской области с дальнейшим занятием ее ВСУ не...

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Зеленский призвал не считать заход ВСУ в пустые населенные пункты легкой прогулкой.

«Это неприятно, там большое количество людей мы потеряли. Мы потеряли и командиров, и обычных военных, солдат. Это неприятный момент, потому что сработала операция…

Там мы оставили, на земле, тысячи людей, мне было очень неприятно, что мы уважаем или видим героические шаги только, когда тысячи людей в крови. Это неприятный момент, я считаю, что это совсем несправедливо к людям, которые защищают», – заявил Зеленский.

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