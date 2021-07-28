Украинский принтер взбесился в ответ на указ Путина

28.07.2021, Киев, Александр Ростовцев

Новости Украины

До начала первого саммита «Крымской платформы» осталось меньше месяца, а мероприятие, на которое Банковая и лично Зеленский возлагали большие надежды, угрожает вылиться в очередной никчёмный клуб по интересам без твёрдых договоров и обязательств.

После того, как стало известно, что США отправят своим представителем в Киев неполитического министра транспорта и открытого гомосека Пола Буттиджича, а из других стран в лучшем случае понаедет мелкая сошка, Зеленский лишается даже такой малости, как хорошенько попиариться в компании западных важняков, чтобы предъявить общественности картинку «весь мир с нами».

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Процесс, однако, запущен, отменять саммит поздно, и поэтому «зеленхозом» был отдан приказ информационной обслуге – метаться, размахивая исподним, истошно орать, чтобы привлечь хоть чьё-то внимание к украинским обидкам – авось сработает.

В последнее время ор стоит непрекращающийся. Кучки дармоедов, обслуживающих «Крымскую платформу», устраивают месячники ненависти, «вахты памяти», собирают пресс-конференции, строчат резолюции, громогласно обещая утопить Россию в международных судах, разорить, отобрать Крым и пустить по миру. Результаты этих титанических усилий можно ощутить разве что в тоннах испорченной бумаги, выплюнутой взбесившимся принтером, когда России выкатывают претензии одна другой тупее, вроде «минимально обоснованного счёта за семилетний ущерб, нанесённый Украине в Крыму» на нескромную сумму в $135 млрд.

Впрочем, иногда «правозатычные» дармоеды немного снижают накал идиотизма, требуя вернуть им хотя бы копии крымских архивов или получить компенсацию за какую-нибудь ерунду, заставляя подозревать, что, время от времени, кураторы колют им галоперидол, чтобы подопечные в своём рвении окончательно не потеряли связь с реальностью.

27 июля, во вторник, к микрофонам была подпущена очередная партия «правозащитников», осторожно рвавших на груди вышиванку на тему «Крым без правил: оккупированная собственность».

Судя по всему, кураторы на этот раз перестарались, вкатив «экспертам» слоновью дозу седативных средств, поскольку полуторачасовая сходка проходила скучно, без искромётного идиотизма. И даже тема, которую они обсасывали, оказалась, что называется, «с душком». Единственное объяснение, для чего её вытащили на белый свет – надвигающийся саммит «Крымской платформы», чтобы разбавить неприятные новости хоть какой-то «позитивной» повесточкой.

Чего на этот раз хочет добиться от России обслуживающий персонал «Крымской платформы»?

В марте 2020 года президент России подписал Указ №201 «О внесении изменений в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать правом собственности земельными участками», который, в свою очередь, дополнял президентский Указ №26 от 9 января 2011 года.

Согласно документу, в перечень запрещённых для владения иностранцами и лицами без гражданства земельными участками были добавлены приграничные территории Республики Крым и города Севастополя за исключением трёх районов (Белогорский, Красногвардейский, Первомайский) и пяти городских округов (Бахчисарай, Белогорск, Джанкой, Красноперекопск, Симферополь).

Иностранным гражданам и ЛБГ давался год, чтобы продать, подарить или передать безвозмездно в государственную или муниципальную собственность земельные участки в указанных районах.

Специально оговаривалось, что земельные участки иностранных граждан, не желающих возвращаться в Крым для урегулирования имущественных вопросов, будут отчуждаться и продаваться с аукционов, либо за них будет выплачена компенсация государственными или муниципальными органами.

В любом случае, процесс отчуждения не был конфискационным.

Как нетрудно догадаться, срок истёк в марте этого года, и тем землевладельцам, что умчались за Перекоп переждать «тяжёлый период» в надежде, что ВСУ и НАТО защитят их право на недвижимость в Крыму по украинским законам, теперь поздно метаться и пить боржом.

Некоторые, особо умные, деятели, удрали на Украину, позволив друзьям или знакомым пожить в их домах. Действие Указа, однако, на всех этих приживал не распространяется – брошенные дома в положенный срок стали отчуждать, а оставленных «погреть место» – выводить под белы руки, если те слишком уж возражали.

Власти Украины отреагировали съёмкой сюжетов на видео, как бывшие крымские «понаехи», считающие себя крымчанами, размахивают украинскими паспортами и клянутся, что через ЕСПЧ или другое иностранное «спортлото» выбьют себе у «агрессора» и компенсацию, и домик с землицей.

отчужденный дом украинской “активистки” в Симферопольском районе Одна из “лишенок” и понаехов, бросившая дом в Симферопольском районе в 2014 году

Вскоре поднятый кипеш улёгся, но к старту саммита его было велено вновь разжечь, на этот раз с некими «убойными фактами» на руках на свеженькой пресс-конференции.

Уровень дискуссии говорил сам за себя: спикером сходки был назначен запомоенный Сергей Мокренюк – бывший сотрудник керченской прокуратуры, которого связывают с убийством мэра Феодосии Бартенева, разворовыванием денег на предвыборную кампанию 2012 года, и с движением «хизбов» через жену-адвоката «Партии исламского освобождения».

Выступивший на сходке «эксперт» из очередной «правозащитной группы» заявил, что его конторой был проведен «мониторинг в судебной сфере, позволивший идентифицировать 3984 жертвы нарушений прав собственности в Крыму из числа физических и нескольких юридических лиц… Из этого числа жертв 3728 лишились права собственности на свои земельные участки, а 256 утратили свое недвижимое имущество из-за повреждения или снесения органами оккупационной власти».

По заверению «эксперта», «Наиболее всего от этих действии пострадали жители Севастополя. Общее число жертв составляет 95,2% из 3984, о которых было сказано выше. Больше всего нарушений было совершено в течение 2017 года, когда оккупационные суды приняли более 70% решений во всех делах, которые рассматривались судами на протяжении 2014-2019 годов».

Далее шли душераздирающие рассказы, как «пострадавшие» предъявляли «документы на собственность» равнодушным крымским чиновникам, а те им отказывали во владении земельными участками на том основании, что в архивах отсутствует хоть какое-нибудь упоминание о выдаче подобных документов.

Как можно понять из «правозащитного» взрыда, страсти накалились из-за липовых госактов на крымскую землю, выданных в огромных количествах продажными украинскими чиновниками любому занёсшему деньжат на лапу. То есть, Указ Путина «всего лишь» вскрыл застарелый гнойник злоупотреблений и махинаций, творившихся в Крыму почти два десятка лет при украинской «владе».

Украина, ясен пончик, всех этих махинаторов и взяткодателей считает «добросовестными владельцами» и собирается писать очередную жалобу в европейские инстанции.

Судя по всему, под отчуждение попали разворованные и распроданные командой Куницына – Яценюка земли Черноморского флота России в Севастополе, что также вызывает острую дупабиль у казённых страдальцев за «украинскую собственность» в Крыму.

Не обошлось и без угроз. По понятным причинам, на землях, имеющих хозяйственное значение, крымские власти сносят понастроенные курятники. В Киеве велено считать эти курятники «незаконно разрушенными в ходе оккупации» с непременной подачей кляузы «куда следует».

По заявлению «правозащитников», проукраинское население российские власти преднамеренно лишают крымской земли, чтобы выдавить их на Украину и заместить лояльными переселенцами с материка.

Опереточная «прокуратура АРК» назвала «системными притеснениями» лишение земли в Крыму «носителей украинской идентичности». В балагане на сложных щах рассказывают о «расследованиях и уголовном производстве по факту широкомасштабного присвоения государственной и частной собственности» в Крыму», называя происходящее «серьезным нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года, а также военным преступлением согласно Римскому статуту Международного уголовного суда».

В 1001-й раз напомним, что Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут и, как следствие, пролетает фанерой мимо Международного уголовного суда в Гааге. Так что все эти апелляции «прокуратуры АРК» адресованы в никуда, «на деревню дедушке». Надо полагать, что за оставшийся до начала саммита месяц нам предстоит узнать ещё множество заперекопных откровений…