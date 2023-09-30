Украинский профессор: Генсек НАТО в Киеве блефовал и тайно обсуждал план «почётной капитуляции» Укрорейха

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг приезжал накануне в Киев, чтобы узнать мнение руководства Украины о возможности принятия плана «почетной капитуляции». Суть его заключается в том, что Украину могут принять в Альянс, но в территориально усеченном виде.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, член движения «Другая Украина» Андрей Мишин.

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«Генсек НАТО Йенс Столтенберг привез в Киев предложения «не совсем позорной, а максимально почетной» капитуляции Укрорейха. Именно так, а никак иначе с дипломатического языка на обычный, точно переводится фраза, сказанная им на пресс-конференции с Владимиром Зеленским после переговоров в Киеве: «Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведёт к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно». Слова о «справедливом мире» – только прикрытие действий по принуждению властей нацистского Киева к готовности начать переговоры с Россией о готовности к прекращению огня по «корейскому сценарию». Торговаться предлагается начинать с «формулы мира» Зеленского, и так сокращённой с десяти до двух заведомо невыполнимых пунктов. Зе-фунту Альянсом за реализацию «корейского сценария» предлагается морковка, продление политической жизни при вступлении контролируемой им части Украины в НАТО. Столтенберг так и подчеркнул, что «будущее Украины — в НАТО». Какой ее части – заведомо не уточняется. И альянс, по словам генсека НАТО, работает вместе с Киевом, чтобы «подготовить страну к этому будущему». Понятно, что принимать будут в турбо-режиме как Финляндию. Проблема Запада – успеть реанимировать укронацистский режим, пока сам по себе не издох. Для это Столтенбергом вбрасывается парадоксальная формулировка «чем сильнее становится Киев, тем ближе завершение конфликта». А фраза, что «альянс будет помогать Укрорейху так долго, сколько потребуется», скорее всего, – попытка сохранить достойное выражение лица при плохой карточной игре, очередной блеф в диалоге Запада с Россией. Все предельно ясно: раунд с контрнаступлением ВСУ завершен. Ждем, когда секунданты укровермахта поднимут белое полотенце», – отмечает Мишин.