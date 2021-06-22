22.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, История, Общество, Политика, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Украинский профессор озвучил страшную зраду о «голодоморе» и казачестве

Новости УкраиныУкраинцы обманывают сами себя, рассказывая, что в «голодоморе» виноваты русские, а казаки отстаивали «самостийность»....

Украинцы обманывают сами себя, рассказывая, что в «голодоморе» виноваты русские, а казаки отстаивали «самостийность».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский историк, профессор, член-корреспондент НАН Украины Александр Майборода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для самосовершенствования нужно быть честным перед самим собой и своей историей. Я на одной из конференций выслушал ужасную критику в свой адрес, когда я сказал – да, голодомор был организован Кремлём, но совершали его мы сами на местах. Кто был в этих комиссиях? Кто писал доносы друг на друга?» – рассказал Майборода.

«Мы поднимаем на щит казачество, хотя всем понятно, что это была абсолютно социально отсталая прослойка. Они тянули страну назад, именно они затянули назад в Россию. А мы в этом отношении в своей исторической памяти апологизируем их, особенно Запорожье», – добавил «правильный» свидомый историк.

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