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20.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Россия, СМИ, Украина, Цензура
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Украинский «проффесор» Смола: Российские СМИ душили-душили, да недодушили

Даже в условиях тотального запрета российских СМИ киевские журналисты зачастую заходят на «запрещенные» Интернет-ресурсы и пользуются новостными источниками РФ. Это несёт угрозу, поскольку помогает России формировать картину мира украинцев.

С таким предостережением сегодня на пресс-конференции в Киеве выступила профессор Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Лидия Смола, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, часть медиа пользуются российскими источниками для информирования. Я специально посмотрела – даже по событиям в Казахстане – информация, как меняется власть в Казахстане и ссылки были на российские РИА Новости, российский Интерфакс. То есть, источником информации для украинских медиа были российские медиа.

Были разные акценты, но не было ссылок на CNN, BBC или какие-то другие англоязычные источники. Это  – аспект способности России формировать нашу картину мира.

Не умеют наши журналисты брать другие источники, кроме тех, которые могут очень быстро все подать. А в этих источниках могут быть «троянские кони», – предостерегает профессор Смола.

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