Украинский «проФФессор»: Мир в Донбассе смертельно опасен для нас

25.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Выполнить Минские договорённости и прекратить боевые действия в Донбассе – элементарно, но смертельно опасно для Украины.

Об этом в эфире «4 канала» заявил доктор политических наук Сергей Рымаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сам механизм Минских договорённостей и формулы Штайнмайера, и плана Мореля построен таким образом, что это практически капитуляция Украины…

Как по мне, было бы целесообразно отгородить этот маленький регион, и это было бы что-то вроде Приднестровья. Разные вроде бы квазигосударства, но нет военных действий, не погибают люди.

Я видел бы это так, но ни один политик не может себе позволить это сказать, поскольку «суверенитет, территориальная целостность» и так далее», – заявил Рымаренко.

При этом, по его словам, «психологическая составляющая» ЛДНР – куда большая проблема, чем экономическая.

«В этом году пойдут в школу дети, которые не знали Украину, они родились, когда это уже была с их точки зрения не Украина. Юное поколение, которое в этом году заканчивает школы, они, собственно тоже практически не знают Украины как таковой, с их точки зрения очевидно – конечно СМИ – это «укропы, фашисты, хунта» и так далее. Это молодое поколение.

И поколение среднего возраста или пенсионеры – тоже с одной стороны эти зомбоящики, а с другой – у кого-то тоже погиб муж или сын, или брат, или кум, или сват. И как с этим быть?

Мы говорим: вернуть территории и вернуть людей, а если люди не хотят возвращаться на тех условиях, которые предложены?

Плюс, работает ментальный стереотип: как мы можем перейти туда, где нас убивают?

А вообще – когнитивный диссонанс: мы воюем, чтобы вернуть эти регионы, они воюют за то же самое, чтобы вернуться на Украину, но на своих условиях, конечно – вот, в чём проблема» – отметил украинский эксперт.

«Опять же, я не вижу технологии выполнения этих договорённостей. Их нельзя выполнить, то есть, их можно выполнить, но на условиях России. Это элементарно, и завтра закончится война, боевые действия. А что послезавтра?

Послезавтра это будет анклав, который де-факто будет неподконтролен Украине как государству, но сможет влиять на внешнюю политику, иметь право вето на любые законодательные акты. Практически это будет даже не федерация, а какое-то конфедеративное устройство.

А если говорить честно, то практически это будет отдельное государство со своим законодательством, исполнительной, законодательной, судебной властью, полицией, армией, и практически подконтрольное России, а у Украины будет большая возможность финансировать всё, что там происходит», – поделился опасениями Сергей Рымаренко.