Украинский профлидер: рост коммунальных тарифов – следствие политики МВФ

02.05.2019, Киев, Игорь Петров

Повышение цены на природный газ для населения и рост коммунальных платежей будет продолжаться и в нынешнем году и в ближайшем будущем, хотя значительная часть населения Украины получает нищенские зарплаты.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Коммунальные платежи будут повышаться в этом году, в 2020-м, в 2021-м. Согласно соглашению между правительством Украины и МВФ предусмотрено в этом году поднять на 15% цены на природный газ, в следующем – на 12%. Естественно, это повлечет повышение цен на все энергоносители, рост коммунальных платежей.

Это ненормально когда низкая пенсия, когда заработные платы у четверти работающих в Украине находятся ниже 2000 грн, на уровне прожиточного минимума или даже ниже. Как можно понять, когда прожиточный минимум в два раза ниже минимальной зарплаты, а людям начисляется зарплата ниже прожиточного минимума? Очень большое расслоение жизненного уровня, например, господин Кравцов, глава правления «Укрзализницы», имеет зарплату 1 млн 200 тыс грн, это более 55 тыс долл в месяц. Сытый голодного не понимает», – сказал он.