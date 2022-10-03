Украинский прогнозист: Удары по газовозам СПГ страшнее ядерной атаки

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Корабли-перевозчики СПГ – это плавучие ядерные бомбы, при взрыве которых в пунктах разгрузки может возникнуть цунами, способное смыть не только близлежащие города.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский консультант по стратегиям, прогнозист Владимир Стус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Синхронный подрыв 3-х ниток «Северного потока», мы не будем говорить сейчас, кто это сделал, потому что не знаем информации, рано или поздно всё тайное станет явным. Но я это прогнозировал. Это только начало. Эти теракты могут быть по своим силам не менее разрушительными, чем применение ядерного оружия.

Простой пример: эти газовозы, которые возят сжиженный газ – это плавучие ядерные бомбы. Представьте, если в такой газовоз попадёт легкомоторный самолёт типа «Сессна» с 250-ю килограммами взрывчатки. А попадет где? В Суэцком канале. Это будет эффект ядерной бомбы. А, если это будет в порту разгрузки, да, оно вынесено за порты, но эффект будет всё равно огромный. В пункте разгрузки будет такой цунами, что смоет не только близлежащие города», – утверждал украинец.

«И чем хороши, с точки зрения террористов, эти теракты – можно же сказать, что это не мы. Если Путин применит ядерное оружие, всем понятно будет, кто это применил. А если где-то взорвётся газовоз, то попробуйте определить, ведь это будут делать не россияне, это же будут делать местные», – спрогнозировал Стус.