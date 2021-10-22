Украинский прокурор: Мы не имеем права называть Россию «агрессором»

Украина не соблюла все необходимые процедуры, чтобы называть Россию «страной-агрессором», а ЛНР и ДНР «террористическими организациями».

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузьмин пояснил, что «агрессором» Россию не признал Совбез ООН, а ЛДНР «террористами» должен был определить суд.

«Тема войны и взаимоотношений между Украиной и Россией – это основная тема сегодня. А все остальное – производные от нее. Если мы сегодня не разберемся, что же происходит у нас во взаимоотношениях с Россией, и что делать с этим, как решить эту проблему, мы дальше не двинемся никуда…

Пока мы у себя не разберемся – у нас война или не война, у нас агрессия или не агрессия, у нас аннексия или оккупация. Да и вообще, что происходит у нас.

Я напомню, а тем, кто не знает, сообщу, что признать страну «государством-агрессором» может только Совет безопасности ООН. Это закон международный, это основополагающий принцип международного права. Устав ООН определяет это. Нет ни одного органа в мире, который может признать государство «страной-агрессором», кроме Совета безопасности ООН.

Вы знаете, что такого решения Совет безопасности ООН не принимал. Это означает, что назвать страну «государством-агрессором» нельзя…

То же самое касается и территориальных образований ДНР и ЛНР. Как их называть «террористическими организациями»?

По украинским законам террористической организацией можно признать организацию только решением суда по иску генерального прокурора. У нас не было таких исков, поэтому, когда президент говорит о том, что эти организации, ЛНР и ДНР, «являются террористическими», это, по меньшей мере, юридически безграмотно», – заявил Кузьмин.