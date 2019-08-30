Украинский прокурор поддержал ДНР

30.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Верховный суд Украины оставил без изменений решение квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров об увольнении из так называемой прокуратуры Донецкой области Натальи Солдатовой, подвергшейся дисциплинарному взысканию за лайки под публикациями о ДНР в соцсети «Одноклассники».

Соответствующее решение было опубликовано на официальном сайте КДКП, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В решении комиссии сказано, что в соцсети прокурор «выражала уважение к коммунистической символике, поддерживала пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов, благосклонно относилась к призывам к агрессивной войне, решению военного конфликта, открытую поддержку участников террористической организации «ДНР», путем проставления отметок «считает классным».

Примечательно, что пожаловался на Наталью Солдатову кто-то из её же коллег, сделав скриншоты её лайков и передав их в прокуратуру Донецкой области. При этом сама Солдатова в это время находилась в декрете по уходу за малолетней дочерью. Тем не менее, руководство посчитало, что таким образом сотрудница грубо нарушила закон и присягу работника прокуратуры, а потому ее следует уволить.

В декабре 2018 года Наталья Солдатова обратилась с апелляцией в суд, однако теперь Большая палата Верховного суда Украины вынесла решение об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы.

Отметим, что после такого прецедента можно сделать вывод, что суды более низких инстанций будут выносить такие же решения по аналогичным делам.