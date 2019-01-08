Украинский прокурор пугает Россию морскими карами по всему миру

09.01.2019, Киев, Игорь Петров

России надо срочно выполнить все требования Украины по возврату катеров ВМС Украины и их экипажей, задержанных возле Керченского пролива за нарушение границы. В противном случае Москву ждут жесткие санкции против всех российских судов по всему миру.

Об этом в эфире телеканала Newsone заявил Николай Голомша, заместитель генерального прокурора Украины (2003-2010 гг., 2014 г.), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только блокирование наших кораблей без выстрелов в Керченском проливе является уже актом агрессии. Все их действия – это акт нападения пиратов на корабль с абордажем, захватом пленных и т.д.

Поэтому в данном случае этот вопрос будет выясняться в суде. Я бы рекомендовал российской стороне срочно выполнить все требования Украины, иначе она попадет под санкции в любых обстоятельствах. А нам надо настаивать на как более быстром рассмотрении этого дела и пытаться добиваться параллельного введения санкций в отношении России.

Мы должны настаивать на соответствующих санкциях в отношении российских судов. Их не должны впускать во все международные порты. Должна выступить и Турция. Хотя Турция поддержала Украину, но должны быть и реальные шаги.

Весь мир должен бойкотировать судоходное движение России до тех пор, пока она не выполнит международное право и не вернет наши корабли и наших пленных», – важно «надувал щеки» отставной украинский прокурор.