Украинский пропагандист Бутусов: Россия анонсировала такие заводы дронов, каких у нас нет
Если Россия запустит заводы по производству дронов, строительство которых ранее было анонсировано под Москвой и Санкт-Петербургом, Украина окажется далеко позади в военном плане. Самостийным патриотам пора бить во все колокола.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор. нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такого масштаба, как это в России, в некоторых направлениях, к сожалению, у нас нет.
Но я надеюсь, что обсуждение этого проекта создания нескольких заводов российских под Петербургом, под Москвой, в других регионах, по производству дронов в России, – поспособствует и руководству Украины рассмотреть производство дронов именно как массовое промышленное в больших количествах.
Я надеюсь, что общественный резонанс, который мы должны сделать этим проектом, вынудит и украинскую власть обратить внимание на дроны, и поставить именно дроны в первую очередь основным приоритетом оборонного планирования.
Поэтому производство дронов мы значительно увеличиваем, однако таких больших заводов, которые сегодня анонсировала Россия, у нас пока что, конечно, нет», – пожаловался Бутусов.
Спасибо!
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