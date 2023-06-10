Украинский пропагандист Бутусов: Россия анонсировала такие заводы дронов, каких у нас нет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если Россия запустит заводы по производству дронов, строительство которых ранее было анонсировано под Москвой и Санкт-Петербургом, Украина окажется далеко позади в военном плане. Самостийным патриотам пора бить во все колокола.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военный обозреватель и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор. нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Такого масштаба, как это в России, в некоторых направлениях, к сожалению, у нас нет. Но я надеюсь, что обсуждение этого проекта создания нескольких заводов российских под Петербургом, под Москвой, в других регионах, по производству дронов в России, – поспособствует и руководству Украины рассмотреть производство дронов именно как массовое промышленное в больших количествах. Я надеюсь, что общественный резонанс, который мы должны сделать этим проектом, вынудит и украинскую власть обратить внимание на дроны, и поставить именно дроны в первую очередь основным приоритетом оборонного планирования. Поэтому производство дронов мы значительно увеличиваем, однако таких больших заводов, которые сегодня анонсировала Россия, у нас пока что, конечно, нет», – пожаловался Бутусов.